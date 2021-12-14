Відтепер у програму Helsi можна самостійно завантажувати медичні документи
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У особистий профіль в програмі Helsi тепер самостійно можна завантажувати медичні документи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Helsi.me у телеграмі.
"Усі ті безліч скрінів аналізів, заключень лікарів з різних лікарень, призначень на папірцях, які ми постійно губимо або просто не можемо знайти у потрібний час.
Тепер можна їх сфотографувати, завантажити в додаток та просто показати лікарю коли потрібно – незалежно від того працює лікар з системою Helsi або ні", - йдеться у повідомленні
Для того, щоб це зробити потрібно:
- Оновити додаток та відкрити його;
- Знайти розділ "Медичні документи" в Медкарті
- Натиснути "Додати документ"
"Далі можна налаштувати доступ, вказати назву документу та виставити йому категорію", - додали у пресслужбі.