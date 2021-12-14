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Відтепер у програму Helsi можна самостійно завантажувати медичні документи

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Відтепер у програму Helsi можна самостійно завантажувати медичні документи
У особистий профіль в програмі Helsi тепер самостійно можна завантажувати медичні документи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Helsi.me у телеграмі.

"Усі ті безліч скрінів аналізів, заключень лікарів з різних лікарень, призначень на папірцях, які ми постійно губимо або просто не можемо знайти у потрібний час.

Тепер можна їх сфотографувати, завантажити в додаток та просто показати лікарю коли потрібно – незалежно від того працює лікар з системою Helsi або ні", - йдеться у повідомленні

Для того, щоб це зробити потрібно:

- Оновити додаток та відкрити його;

- Знайти розділ "Медичні документи" в Медкарті

- Натиснути "Додати документ"

"Далі можна налаштувати доступ, вказати назву документу та виставити йому категорію", - додали у пресслужбі.

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Відтепер у програму Helsi можна самостійно завантажувати медичні документи 01

Топ коментарі

  • Герхард
    Поэтому вчера Хелси, лежала мертвой.

    Все, к чему прикасаются зеленые трасформаторы, превращается в говно.
    Учитывая доступ к личным данным, платежным инструментам и номерам телефонов, в опасное говно.
  • 5 копійок
    Лохторат жваво обговорює джиґіталізацію.
  • vismavista
    "Сфотографировать и загрузить в Хелси, а если врач не работает с Хелси, показать ему в телефоне..." это апофеоз! Апофеоз идиотиии в исполнении чиновников. Зачем это Хелси вообще существует, если шо с Хелсем, шо без Хелса, записаться к врачу все равно невозможно. Записи НИКОГДА НЕТ?
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