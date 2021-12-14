Україна прагне до повноправного членства в ЄС і НАТО, - Кулеба про пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності України

Затверджена Стратегія зовнішньополітичної діяльності України виключає позаблоковий статус України. Крім того, вона визначає одним з ключових напрямків прагнення в НАТО і ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час представлення пріоритетів зовнішньої політики країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Стратегія залишає в минулому багатовекторність, позаблоковість", - зазначив він.

Кулеба зазначив, що одним з шести напрямків стратегії є "продовження курсу на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Червона лінія" Москви проти вступу України до НАТО - це лише частина російської "тактики салямі" проти Альянсу, - Резніков