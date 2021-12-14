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Україна прагне до повноправного членства в ЄС і НАТО, - Кулеба про пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності України

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Україна прагне до повноправного членства в ЄС і НАТО, - Кулеба про пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності України
Затверджена Стратегія зовнішньополітичної діяльності України виключає позаблоковий статус України. Крім того, вона визначає одним з ключових напрямків прагнення в НАТО і ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час представлення пріоритетів зовнішньої політики країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Стратегія залишає в минулому багатовекторність, позаблоковість", - зазначив він.

Кулеба зазначив, що одним з шести напрямків стратегії є "продовження курсу на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО".

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Яке ЄС з НАТОЮ коли у вас в ОПі кротів як на собаці блох.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Кулеба говорить те, що подабоється 60% населення України, але Вова робить те, що подобається решті населення України і всьому населенню Засрашки - своїми діями робить все, щоб ми ніколи не вступили в НАТО.
  • Герхард
    С замминистра МВД наркодиллером, главным налоговиком мошенником, агентами ФСБ в офисе президента, и президентом в кармане Коломойского?

    Ну хотеть-то не вредно.
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