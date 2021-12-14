"Розумна політика" готує подання до КС щодо конституційності множинного громадянства, - Разумков

МФО "Розумна політика" збиратиме підписи народних депутатів і направлятиме до КСУ подання щодо конституційності множинного громадянства.

Про це в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді у вівторок сказав ексспікер Дмитро Разумков, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, члени МФО хочуть, щоб КСУ роз’яснив, "що в 4 статті Конституції зазначено, як єдине громадянство".

"Дуже не хотілося б, щоб ми знову чули: подвійне громадянство заборонено, а потрійне можна. Тому сьогодні ми розпочинатимемо цей процес", - пообіцяв Разумков.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном. 2 грудня на розгляд Верховної Ради України за поданням Президента України надійшли 5 законопроєктів, "спрямованих на протидію загрозам національній безпеці у сфері громадянства". Цими законопроєктами пропонується внести зміни до Закону України "Про громадянство України" та 58 інших законів