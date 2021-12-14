Разумков про "набір команди": "Ми хочемо побудувати партію"

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков проводить "набір команди" для будівництва політичної партії.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в Верховній Раді.

Відповідаючи на запитання журналістів, чим такі дії Разумкова відрізняються від того, що робили "Слуги народу" два роки тому, нардеп зауважив: "Різниця в тому, що сьогодні немає виборчого процесу. На відміну від колег ми це робимо заздалегідь. Тому що ми дійсно хочемо побудувати партію, а для цього потрібні люди".

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Разумков наголосив, що на сьогоднішній день в країні кадрове питання залишається проблемою.

"Є дуже небагато людей, які б відповідали фаховим і моральним якостям для того, щоб працювати на користь країни. Тому цей процес буде найбільш складним – це підбір людей, які потім могли б працювати на різних посадах і професійно робити свою справу", - зауважив ексспікер.

За його словами, буде проходити набір тих людей, які готові працювати не лише під час виборчої кампанії. Він зізнався, що усвідомлює, що в команду можуть потрапити "випадкові люди". Політик вважає, що таких потрібно буде "відсіяти" до виборчої кампанії.