Рада спростила надання громадянства іноземцям, які захищали Україну. ВIДЕО

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №5630 про спрощене набуття українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність та недоторканність України.

Як інформує Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 285 нардепів.

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Так, проєкт закону дозволить спростити порядок набуття громадянства України:



- громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання;

- іноземцями та особами без громадянства, які проходили (проходять) військову службу за контрактом у Збройних силах України;

- особами, які брали безпосередню участь в АТО/ООС.

Послаблення також стосуватимуться громадян, які мають заслуги перед Україною.

Умовами набуття громадянства України є визнання і дотримання Конституції та законів. Особа повинна це засвідчити у заяві.

Умовою є подання людиною без громадянства декларації про відсутність іноземного громадянства, а іноземцем - зобов’язання відмовитися від іноземного громадянства.

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