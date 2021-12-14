Рада спростила надання громадянства іноземцям, які захищали Україну. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 285 нардепів.
Так, проєкт закону дозволить спростити порядок набуття громадянства України:
- громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання;
- іноземцями та особами без громадянства, які проходили (проходять) військову службу за контрактом у Збройних силах України;
- особами, які брали безпосередню участь в АТО/ООС.
Послаблення також стосуватимуться громадян, які мають заслуги перед Україною.
Умовами набуття громадянства України є визнання і дотримання Конституції та законів. Особа повинна це засвідчити у заяві.
Умовою є подання людиною без громадянства декларації про відсутність іноземного громадянства, а іноземцем - зобов’язання відмовитися від іноземного громадянства.