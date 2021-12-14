Powerball розіграє $333 мільйони у ніч із суботи. Дізнайтесь, як взяти участь з України (реклама)

Головний приз лотереї Powerball все ще на кону, і на сьогоднішній день лотерея розігрує $333 мільйони.

Топ приз США Powerball акумулював у черговий раз, досягнувши позначки $333 мільйони доларів (це понад 8,9 мільярдів гривень). Наступний тираж пройде найближчої середи, 15 грудня, і хто знає, можливо, наступним переможцем стане хтось із України!

Оскільки в ході тиражу, який відбувся минулої ночі, нікому з учасників не вдалося вгадати усю виграшну комбінацію повністю, головний приз лотереї Powerball все ще на кону, і тепер хтось може виграти ще більшу суму – на сьогоднішній день лотерея розігрує $333 мільйони.

Грандіозний грошовий приз дістанеться тому, хто зможе вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1-69, і один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Не варто забувати про приз другої категорії – тому, хто вгадає тільки 5 основних чисел (без додаткової кулі), дістанеться приголомшливий втішний приз у розмірі $1 мільйона.

Джекпот Powerball досяг 333 млн. доларів, це понад 8,9 мільярда гривень. Найближчий тираж пройде у ніч із середи, 15 грудня.

За результатами минулого тиражу, коли лотерея розігрувала $320 мільйонів, виграшними номерами стали 10-30-37-53-59 та номер Powerball 4.

Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!

Чи можна грати у Powerball з України?

Відповідь однозначна: так! Відповідно до правил, встановлених Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Powerball можна з будь-якої країни світу. Так, її білети продаються тільки на території США, але тут вам допоможе сервіс покупки лотерейних білетів theLotter.

Зареєструйтесь на сайті.

Виберіть лотерею Powerball з більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.

Позначте 5 номерів (від 1 до 69) у ігровому полі.

Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля.

Прес-секретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Що станеться, коли ви виграєте джекпот?

Після оформлення замовлення місцеві агенти США куплять офіційні білети від вашого імені. Ваші білети будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшами не стягуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок і ви зможете вивести його в будь-який час. (Якщо ви виграєте джекпот, вам потрібно буде прилетіти до США, щоб отримати приз особисто.) Ви отримаєте всю суму призу, за вирахуванням федеральних податків США, без комісії!

Понад 6 мільйонів людей виграли величезні, середні та дрібні призи на сайті!

У 2015 р. мешканець Іраку, який проживає в Багдаді, виграв 6,4 мільйона доларів у лотереї Орегон Мегабакс США, купивши білет на сайті TheLotter. Історія набула широкого висвітлення в американських ЗМІ.

За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 млн. доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

333 млн. доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Він може зростати нескінченно, але, з іншого боку, хтось може виграти його в цю середу. Купуйте білети прямо зараз на theLotter.net!

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