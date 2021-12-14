Зеленський про скупчення російських військ на кордоні України: Це потенціал для шантажу

Україна наразі не бачить сюрпризів у тому, що відбувається на наших східних кордонах.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Для чого використовуються війська, які скупчені поблизу нашого кордону? Це потенціал для шантажу. Причому передусім проти західних держав. Але якщо кількість російських військ зростатиме, то шантаж стане ще більш жорстким, що можна буде назвати підготовкою до розширення агресії проти нашої держави та, можливо, регіону в цілому", - зазначив президент.

За його словами, Україна не бачить сюрпризів у тому, що відбувається на наших східних кордонах.

Він нагадав, що Росія почала цю війну у 2014 році, і відтоді ми готові до будь-яких сценаріїв.

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