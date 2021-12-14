Безпека сходу та центру Європи миттєво обвалиться в разі запуску "Північного потоку - 2", - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський вважає, що введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" призведе до обвалення безпеки для центру та сходу Європи.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ.
"Сам факт, що "Північний потік - 2" гіпотетично може бути введений в експлуатацію, є надзвичайно дестабілізаційним для нашого регіону", - зазначив Зеленський.
За його словами, Росія вкладається в різноманітні важелі тиску на європейські країни для того, щоб цей газопровід запрацював.
"Що означатиме кінець транспортування газу територією України. Якщо це відбудеться, безпека сходу та центру Європи миттєво обвалиться", - додав президент.