Перемовини про організацію діалогу Зеленського та Путіна розпочато, але зараз не перебувають в активній фазі, - Кулеба

Перемовини між Україною та РФ про організацію бесіди президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна було розпочато, але наразі не ведуться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ці переговори було розпочато, але зараз вони не перебувають в активній фазі між Україною та Росією", - сказав Кулеба журналістам у Києві у вівторок.

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