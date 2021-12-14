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У деяких столицях усе ще перемагає страх, - Зеленський дорікнув Німеччині через блокування постачання зброї Україні

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У деяких столицях усе ще перемагає страх, - Зеленський дорікнув Німеччині через блокування постачання зброї Україні
Блокування з боку Німеччини постачання по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем для України є проявом страху.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За словами глави держави, Україна готова до будь-яких сценаріїв щодо дій військ РФ.

"Цього, на жаль, не можна сказати про всі європейські країни. Наприклад, Німеччина нещодавно завадила нам у постачанні по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем, які є виключно оборонними інструментами. Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх", - зазначив Зеленський. 

Як повідомлялося, за даними німецького видання Bild, ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.

Також читайте: Резніков дорікнув Німеччині через блокування постачання зброї Україні та роботу над запуском "Північного потоку-2", - Financial Times

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Топ коментарі

  • Зайда
    Стара гебешна гвойда вже не при владі, але справа її живе. Німчура залякана та куплена кацапами на корню. Вони ніколи не будуть нам союзниками, вони досі дякують московитам за обєднання Німеччини після падіння Берлінської стіни. Вони погоджуються,що Україна - це сфера впливу РФ і нічого не зроблять для підтримки України. Вони завжди блокуватимуть наш вступ у НАТО.
    Висновок один - до біса НАТО з такими союзниками. Лише двосторонні військові союзи ЗІ США, Канадою, Польщею, країнами Балтії. Більше союзників у нас немає.
  • 5 копійок
    Це той що не боїться *****?
  • Зайда
    Німчура викликає огиду. Нація роботів з відбитою історичною памяттю.
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