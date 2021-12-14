У деяких столицях усе ще перемагає страх, - Зеленський дорікнув Німеччині через блокування постачання зброї Україні

Блокування з боку Німеччини постачання по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем для України є проявом страху.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За словами глави держави, Україна готова до будь-яких сценаріїв щодо дій військ РФ.

"Цього, на жаль, не можна сказати про всі європейські країни. Наприклад, Німеччина нещодавно завадила нам у постачанні по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем, які є виключно оборонними інструментами. Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, за даними німецького видання Bild, ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.

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