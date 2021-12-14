Дивно чути від РФ прохання про гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою Росією, - Зеленський
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, передає Цензор.НЕТ.
Вистачить і одного невеликого абзацу, щоб переказати відповіді Росії, бо всі вони зводяться до неготовності визнати себе стороною цієї війни, зазначив глава держави.
"Її роль за переговорним столом – наполягати на тому, що треба говорити з сепаратистами на Донбасі. А хто ці сепаратисти? На окупованій території всім керують російські офіцери та російські урядовці", - сказав президент.
Зеленський нагадав, що Україна віддала свою частину радянського ядерного арсеналу - третю за потужністю у світі, а у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати наші кордони й нашу безпеку.
"Усе це було викинуто на смітник. Тож дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною", - додав глава держави.