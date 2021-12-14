У Італії достатньо політичної ваги для розмови з РФ щодо миру в Європі, її слово Путін не зможе проігнорувати, - Зеленський

Італія має достатньо політичної ваги, щоб включитися у переговори з Росією про мир у Європі та врегулювання ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

"Можливо, хтось боїться економічного потенціалу України, але Італія та інші держави тільки виграють, якщо Україна стане повноправним членом європейської спільноти. Італійці мають не меншу політичну вагу для розмови з Росією щодо миру у Європі, ніж інші держави, які вже залучені до переговорних зусиль. Попереду Різдво – і тому зараз час, коли треба якнайбільше намагатися домовитись про припинення вогню, звільнення полонених і створення умов для безпечного пересування людей. Впевнений, що Італія може сказати своє слово, яке точно почують у Москві, і Володимир Путін не зможе цього проігнорувати", - наголосив президент України.

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