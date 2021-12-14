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"Північний потік-2" необхідно ввести в експлуатацію, - голова МЗС Австрії Шалленберг

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"Північний потік-2" необхідно ввести в експлуатацію, - голова МЗС Австрії Шалленберг
Глава МЗС Австрії Александр Шалленберг закликав ввести газопровід "Північний потік-2" в експлуатацію на тлі останньої напруги у відносинах з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про якнайшвидше введення в експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2".

"Проєкт було завершено, тепер ми маємо його використовувати", - сказав Шалленберг.

Він таким чином заперечив міністру закордонних справ Німеччини Анналені Бербок, яка вперше взяла участь у зустрічі міністрів у Брюсселі.

З огляду на недавнє напруження з Москвою на тлі конфлікту в Україні, Шалленберг наголосив, що вважає "помилкою" неодноразово ставити під сумнів газопровід, коли виникає дискусія з Росією.

Як і Німеччина, Австрія також отримує природний газ з Росії.

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Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
    Австро- Венгерская прокладка Раши.
  • radeon
    В Европе почти все такие,им глубоко накласть на демократию и ценности.Долгая сытая жизнь в паре с полным непониманием дикости и опасности кацапов (или тупо отработка кацапских денег) сыграет с Европой очень плохую шутку.США,Канада и Англия единственные наши союзники,Европа в целом не дружественна к нам.
  • Дмитрий Гайдарченко
    Давай будем честными, если бы не США, то совок проглотил бы Европу еще в 50 годах, они ничего не хотят делать....
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