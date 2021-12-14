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Після перемовин Байдена та Путіна скорочення військ РФ біля наших кордонів не відбувається, навпаки виник ще один простір для ескалації, - Зеленський

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Після перемовин Байдена та Путіна скорочення військ РФ біля наших кордонів не відбувається, навпаки виник ще один простір для ескалації, - Зеленський
Поки зарано говорити про те, що озвучені президентом США Джо Байденом "дуже жорсткі економічні санкції", які можуть бути запроваджені у разі вторгнення РФ до України, стримують Володимира Путіна.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. Більш того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією. Коли це почне змінюватися, тоді й можна буде сказати, що аргументи звучать переконливо", - зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання, чипогрози про "дуже жорсткі економічні санкції", озвучені Джозефом Байденом під час перемовин із Путіним, є достатніми для того, щоб зупинити Москву.

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Топ коментарі

  • rejestrowyj bazil
    Наконец, толковый текст в суфлере написали
  • Alexey Chernyavsky
    До него хоть начинает доходить или посылка из Краматорска не дошла.Стал трезво мыслить.
  • Семен Мазепа
    Не буду сперечатись. Ви певно маєте достовірну інформацію про те наскільки сильно послабив та похитнув. Проте не Зеленському висловлювати , хоч і в завуальованій формі, свої претензії до позиції США. Більш активно допомогають тим хто хоть щось робить для власного захисту. Наш презедент "світиться" як такий якого , в кращому випадку, Кремль використовує "в темну".
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