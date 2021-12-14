Після перемовин Байдена та Путіна скорочення військ РФ біля наших кордонів не відбувається, навпаки виник ще один простір для ескалації, - Зеленський

Поки зарано говорити про те, що озвучені президентом США Джо Байденом "дуже жорсткі економічні санкції", які можуть бути запроваджені у разі вторгнення РФ до України, стримують Володимира Путіна.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. Більш того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією. Коли це почне змінюватися, тоді й можна буде сказати, що аргументи звучать переконливо", - зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання, чипогрози про "дуже жорсткі економічні санкції", озвучені Джозефом Байденом під час перемовин із Путіним, є достатніми для того, щоб зупинити Москву.

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