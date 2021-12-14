"Слуга народу" Кравчук про замовлення токшоу у Пальчевського за 12 млн: Люди зможуть обирати між Малаховим і цим шоу

Заступник керівника фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань інформаційної політики Євгенія Кравчук припускає, що були проведені соціологічні дослідження чи опитування жителів підконтрольних територій щодо контенту на телеканалі "Дом".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

Кравчук запропонувала оцінювати телеканал за контентом.

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"У будь-якому випадку у нас є медійний регулятор, який слідкує за ефірним мовленням будь-якого каналу. Тут же йдеться не про прізвище ведучого, а як він себе поводить в ефірі, про що йдеться у програмі. Пальчевський не тільки політик, він багато років працює на телебаченні, тому зможе збудувати редакційну політику, яка не викликатиме якихось питань", - зауважила нардеп.

Вона наголосила, що гроші платників податків мають використовуватися ефективно.

"Якщо у цієї програми (Пальчевського. – Ред.) будуть хороші показники, якщо там не буде якогось контенту, який викликає дискусій чи зауважень з боку регулятора, то чому би і ні?! Нам що прізвище не подобається?!" - додала Кравчук.

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За словами політика важливо, щоб глядачі дивилися канал "Дом".

"Враховуючи, що я бачила там за останні місяці, то вважаю, звичайно, має бути якесь перезавантаження, якийсь кращий контент, тому що показували старі радянські фільми. Не думаю, що це приварне увагу глядачів. Можливо, це зможуть зробити такі гострі соціальні токшоу. Бо люди ж можуть обирати між Малаховим на НТВ, бо вони дивляться і російське телебачення, і цим шоу (Пальчевського. – Ред.)", - пояснила "слуга народу".

нагадаємо, державний телеканал "Дом" замовив Пальчевському токшоу за 12 млн.