Всі робочі процеси під час "Великого будівництва" цифровізують, - "Укравтодор"

"Укравтодор" працює над тим, щоб максимально цифровізувати всі робочі процеси в ході реалізації програми "Велике будівництво".

Про це заявив заступник голови Укравтодору Андрій Івко, інформує Цензор.НЕТ.

Серед цілей на найближчий час: 95% планування розвитку дорожньої інфраструктури проводити за допомогою digital-інструментів, а роботу із замовниками на 100% перевести у прозорий цифровий простір.

"Укравтодор рухається у правильному напрямку. Наразі вже напрацьована база для 10-річного розвитку галузі. Ми маємо чітку візію відбудови дорожньої галузі на найближчі 5 років і впевнені у майбутніх результатах. Переконаний, разом ми зможемо трансформувати країну", - заявив Івко.

На Міжнародному семінарі "Зимове утримання доріг та громадських місць", який проходить вдруге за підтримки Всесвітньої дорожньої асоціації (PIARC), він розповів представникам дорожньої галузі про плани агентства і подальшу розбудову мережі доріг за програмою "Велике будівництво".

"Інфраструктура – одна із наймасштабніших і найважливіших галузей, від якої залежить добробут людей та конкурентоспроможність України на світовій арені. Лише за 2 роки "Велике будівництво" доріг додало до ВВП держави від +3,5% до +6,2%, а також створило 200 тис. нових робочих місць у дорожній та суміжних галузях", - заявив Івко.

За його словами, для трансформації галузі "Укравтодор" зосереджуватиме увагу на щорічному збільшенні масштабів робіт та підвищенні їх якості, системності й сталості в реалізації дорожньої політики і збереженні доріг.

Як повідомлялось, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року планують відновити 24 тис. км доріг.

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