Кулеба про блокування Берліном постачання зброї Україні: Ми цілком можемо вирішити це питання на переговорах
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"У нас дійсно йдуть певні дискусії з деякими членами Альянсу щодо того, як ця вся система функціонуватиме. Але я переконаний, що ми повинні говорити про це з ними зараз на двосторонньому рівні, як дипломати. Тому що я не вважаю, що це завдання не може бути вирішене: ми цілком можемо вирішити його на переговорах", - сказав Кулеба журналістам у Києві у вівторок.
"Вчора ми з пані Анналеною Бербок обговорювали це питання і зійшлися на думці, що дипломатичних переговорів буде достатньо для того, щоби шукати рішення для будь-яких ситуацій", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.
Як повідомлялося, за даними німецького видання Bild, ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.
У свою чергу, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica зазначив, що Німеччина завадила постачанням по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем в Україну.
"Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але в деяких столицях, як і раніше, перемагає страх", - сказав він.