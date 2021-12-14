ТСК не враховує або фальсифікує мої свідчення про спецоперацію по "вагнерівцях", - Бурба. ВIДЕО

Ексначальник ГУР МО Василь Бурба заявив, що не отримав можливості через більш ніж два з половиною місяці підписати текст своєї доповіді перед ТСК Верховної Ради України з розслідування можливого зриву посадовими особами операції із затримання членів приватної військової компанії "Вагнер".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Бурба сказав у коментарі програмі "Утро" на телеканалі "Настоящее время".

"ТСК мене послухала, я все розповів, як було, виклав свою позицію, все, що я знав, і те, що я аналізував після провалу. Вийшло так, що два з половиною місяці минуло, але протокол я не можу підписати...Коли я виступав, були люди які записували мої пояснення, і я мав цей протокол підписати...Я особисто звертався до голови ТСК, але мені не дають можливість підписати протокол. Які причини – мені невідомо... Якщо я не підписав, значить, моїх свідчень немає. Або ж вони є, але мені не дають їх підписати, бо вони там займаються службовою фільсифікацією – як варіант", – сказав Бурба.

Крім того, Бурба ще раз наголосив, що саме перенесення операції стало причиною її провалу.

"Однозначно - перенесення операції стало причиною її провалу. Найголовніше питання - причини перенесення. Один з варіантів над яким варто думати і розслідувати - деякі радники, помічники в ОП дуже бояться посваритися з росіянами. За словами деяких людей, якби операція була доведена до логічного кінця, то росіяни могли б образитися і, навіть, розпочати повномасштабний наступ", - зазначив Бурба.

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