"Розумна політика" просить Офіс генпрокурора та ДБР відкрити кримінальне провадження щодо поведінки Гогілашвілі, - Разумков. ДОКУМЕНТ

МФО "Розумна політика" ініціює кримінальне провадження щодо поведінки вже колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі із правоохоронцями на блокпості в Донецькій області.

Про це повідомив у фейсбуці ексспікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми будемо звертатися до Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань. Адже на оприлюднених відео ми бачимо злочин, а не просто аморальну поведінку - до співробітника правоохоронних органів застосовувалася фізична сила", - зазначає Разумков.

"Також хотілося б більш швидкої реакції МВС, а не очікування, поки тема затихне", - додав він.







Читайте також: Нардеп "Голосу" Рудик про Гогілашвілі: Питання кадрової політики Зеленського залишається відкритим - ще є не один щур у владних кабінетах

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпості в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є російське громадянство.

13 грудня Кабмін звільнив заступника голови МВС Гогілашвілі.