Невакциновані люди мають у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19, - Кузін

Невакциновані люди мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 14 грудня.

"Зараз обов’язок кожної людини захистити себе та рідних, зробивши щеплення проти COVID-19", – сказав він.

Також Кузін повідомив, що за даними електронної системи охорони здоров’я України за серпень-жовтень, невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Термін дії COVID-сертифікату після додаткової дози не продовжується, - Кузін. ВIДЕО