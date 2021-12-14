Невакциновані люди мають у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19, - Кузін
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Невакциновані люди мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 14 грудня.
"Зараз обов’язок кожної людини захистити себе та рідних, зробивши щеплення проти COVID-19", – сказав він.
Також Кузін повідомив, що за даними електронної системи охорони здоров’я України за серпень-жовтень, невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.