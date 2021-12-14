Запуск "Північного потоку-2" не варто пов'язувати із російською поведінкою в Україні. Так ЄС тільки собі нашкодить, - новий канцлер Австрії Негаммер

Новий канцлер Австрії Карл Негаммер закликає не використовувати санкції проти "Північного потоку-2" як інструмент тиску на Росію. На його думку, таким чином Євросоюз тільки зашкодить собі.

Про це він заявив в інтерв'ю для Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я не вважаю, що запуск "Північного потоку-2" треба пов'язувати з російською поведінкою в Україні. Так Євросоюз тільки зашкодить самому собі", - зазначив Негаммер.

Водночас, за його словами, ясно і те, що насильство не може бути політичним засобом.

"Порушення міжнародного законодавства матиме відповідні наслідки, як це вже відбувалося в минулому", - додав канцлер.

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