Запуск "Північного потоку-2" не варто пов'язувати із російською поведінкою в Україні. Так ЄС тільки собі нашкодить, - новий канцлер Австрії Негаммер
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Новий канцлер Австрії Карл Негаммер закликає не використовувати санкції проти "Північного потоку-2" як інструмент тиску на Росію. На його думку, таким чином Євросоюз тільки зашкодить собі.
Про це він заявив в інтерв'ю для Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я не вважаю, що запуск "Північного потоку-2" треба пов'язувати з російською поведінкою в Україні. Так Євросоюз тільки зашкодить самому собі", - зазначив Негаммер.
Водночас, за його словами, ясно і те, що насильство не може бути політичним засобом.
"Порушення міжнародного законодавства матиме відповідні наслідки, як це вже відбувалося в минулому", - додав канцлер.