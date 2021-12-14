"Слуга народу" Гетманцев про податкову амністію: Основний масив платників, на яких ми розраховували, ще не декларує - це нас непокоїть

Громадяни декларують у межах податкової амністії великі суми, але основний масив по $40-50 тис. із платника ще не пішов, прокоментував перебіг амністії капіталів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Динаміку ми бачимо дуже позитивну. У нас ідуть досить великі суми. Але ось той основний масив по $40-50 тис. із платника, на який ми розраховуємо, який справді становить основну масу, не пішов досі. І це нас, звісно, непокоїть", – сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами парламентаря, наразі у межах податкової амністії задекларовано приблизно 300 млн грн.

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"Але ми виконуємо роз'яснювальну роботу, робимо все можливе, щоб банки, які, на жаль, стали основним бар'єром у цьому процесі, запрацювали", – додав Гетманцев.

Як повідомлялося, в Україні 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка триватиме рік, до 1 вересня 2022-го. Водночас декларантами не можуть бути особи, які будь-якого періоду з 1 січня 2010 року виконують або виконували в Україні публічні функції. Закон передбачає сплату збору з грошової вартості задекларованих активів за такими ставками: 5% - загальна ставка, 7 і 9% - щодо активів, розміщених за кордоном, 2,5% - за ОВДП, придбаними у період із 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року до подання декларації.