Новини

"Слуга народу" Гетманцев про блокування податкових накладних: Це стосується тільки "схемщиків"

6 84026
"Слуга народу" Гетманцев про блокування податкових накладних: Це стосується тільки "схемщиків"
Народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев заперечує, що зараз блокуються податкові накладні усіх сфер бізнесу.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, блокуються податкові накладні "тільки у "схемщиків".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Опір боротьбі зі "скрутками" є навіть на рівні вищого керівництва ДПС, але ми працюємо жорстко, - "слуга народу" Гетманцев

"Заблоковані окрім "чорних" деякі підприємства реального сектору, які або генерували "схемний" кредит, або його купували. Їм потрібно звернутися до податковою за місцем своєї реєстрації, надати документи і це питання буде знято, якщо там справді немає ніяких порушень", - зауважив Гетманцев.

Голова фінансового комітету не радить у подальшому "купувати будь-який схемний кредит".

"Тому що ми питання щодо цього процесу закрили і продовжуватимемо контролювати ситуацію", - додав він.

Топ коментарі

  • Олександр Іванов f1631ca2
    схемщики!!!!???? не схемщикам блокують а малому та середньому, платникам ПДВ які не мають армії бухгалтерів і юристів, блокують усім підряд в мене блокували поки не пройшов усі суди, які довели протизаконні дії податкової, у знайомих і моїх контрагентів і конкурентів у всіх блокують від фонаря, так що Гетьманцев під схемщиками розуміє просто весь малий та середній бізнес який платить ПДВ!
  • Віктор Кирієнко
    Пан міністр бреше як і всі послідовники Зеленського. Нас блокують, тримають гроші місяць, розблоковують під тиском документів і починають нове коло блокування грошей. Схема.
  • Ритта Рыжук
    Черговий наїзд на малий та середній бізнес ,споконвічна історія !!!)))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини