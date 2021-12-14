"Слуга народу" Гетманцев про блокування податкових накладних: Це стосується тільки "схемщиків"
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Народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев заперечує, що зараз блокуються податкові накладні усіх сфер бізнесу.
Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.
За словами нардепа, блокуються податкові накладні "тільки у "схемщиків".
"Заблоковані окрім "чорних" деякі підприємства реального сектору, які або генерували "схемний" кредит, або його купували. Їм потрібно звернутися до податковою за місцем своєї реєстрації, надати документи і це питання буде знято, якщо там справді немає ніяких порушень", - зауважив Гетманцев.
Голова фінансового комітету не радить у подальшому "купувати будь-який схемний кредит".
"Тому що ми питання щодо цього процесу закрили і продовжуватимемо контролювати ситуацію", - додав він.