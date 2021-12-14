Новини • Війна

Президент Фінляндії Нііністе у розмові з Путіним закликав знайти дипломатичне рішення щодо ситуації на кордоні України

1 31727
Президент Фінляндії Нііністе у розмові з Путіним закликав знайти дипломатичне рішення щодо ситуації на кордоні України
Сьогодні, 14 грудня, президент Фінляндії Саулі Нііністе та його російський колега Володимир Путін провели телефонні переговори. Вони, зокрема, обговорили ситуацію навколо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Фінляндії.

"Окрім двосторонніх відносин між Фінляндією та Росією, президенти детально обговорили ситуацію на кордонах України. Президент Нііністе висловив серйозну стурбованість напруженою ситуацією та наголосив на необхідності знайти дипломатичне рішення", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що президент Фінляндії поговорив з президентом США Джо Байденом перед розмовою з Путіним, уточнили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після перемовин Байдена та Путіна скорочення військ РФ біля наших кордонів не відбувається, навпаки виник ще один простір для ескалації, - Зеленський

Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Во время первой Финской войны начавшейся 30 ноября 1939 года,финский снайпер Симо Хайяха уничтожил свыше 20 офицеров РККА,а всего более 800 краснопузых бандитов Гопников...,Симо кстати прожил долгую и счастливую жизнь и умер в возрасте 97 лет...
  • Андрей Нешевченко
    Ты не в курсе, сколько сот человек он убил украинцев? Я, пока что тоже, но плюс/минус 100 убитых смогу определить. Я именно об украинцах. Точнее, я о дивизии Виноградова.
  • Андрей Нешевченко
    Понятно. Ответ идиота. Ты что, притворяешься, мерзота? Похоже на то. В этом случае ты законченный урод, тупая ты тварь и негодяй. А теперь ознакомься с этническим составом погибшей дивизии Виноградова, тупая ты мерзота.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини