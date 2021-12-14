Президент Фінляндії Нііністе у розмові з Путіним закликав знайти дипломатичне рішення щодо ситуації на кордоні України
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Сьогодні, 14 грудня, президент Фінляндії Саулі Нііністе та його російський колега Володимир Путін провели телефонні переговори. Вони, зокрема, обговорили ситуацію навколо України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Фінляндії.
"Окрім двосторонніх відносин між Фінляндією та Росією, президенти детально обговорили ситуацію на кордонах України. Президент Нііністе висловив серйозну стурбованість напруженою ситуацією та наголосив на необхідності знайти дипломатичне рішення", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що президент Фінляндії поговорив з президентом США Джо Байденом перед розмовою з Путіним, уточнили у відомстві.