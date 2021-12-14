Вартість оренди землі для київських забудовників може зрости в 4 рази

Вартість оренди комунальної землі для забудовників багатоквартирних житлових будинків у Києві може збільшитися з 3% до 12% від нормативної грошової оцінки. Додаткові надходження до бюджету планують направити на розвиток соціальної інфраструктури міста. Ініціатором змін виступив лідер фракції "Голос" у Київраді Григорій Маленко.

Під час обговорення проєкту бюджету Києва на 2022 рік Маленко запропонував правку, яка зможе збільшити доходи бюджету, і принципово вплинути на розвиток соціальної інфраструктури столиці.

"Ми пропонуємо змінити орендну ставку з нинішніх 3% від вартості землі до 12%. Чому в Києві, з його обсягами житлового будівництва, забудовники мають сплачувати в три-чотири рази менше, ніж, наприклад, у Львові?! Завдяки збільшенню ставки місто додатково отримає більше ніж 1 мільярд гривень на рік за оренду та ще до 5 мільярдів від продажу землі щороку! Скажіть, чи потрібні ці гроші для розвитку медицини, ЖКГ, освіти, транспорту Києва?" — запитав Маленко у депутатів з трибуни сесійної зали.

Спочатку правку підтримали, але після позачергової перерви проголосували ще раз і відхилили, посилаючись на бюджетний регламент. В свою чергу, міський голова Києва Віталій Кличко підтримав пропозицію Маленка і дав доручення профільному заступнику доопрацювати це питання і подати на наступне засідання згідно з процедурою.

Відповідно депутати можуть прийняти рішення про підвищення вартості оренди землі для забудовників вже на наступному засіданні Київради, що відбудеться 16 грудня.

Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року було скасовано пайову участь забудовників при будівництві житла. Пайова участь — практика, коли частину житлового фонду новобудов передавали на потреби міста. Таким чином, єдиним платежем, що здійснює великий будівельний бізнес до бюджету столиці лишається оренда землі під час будівельних робіт на рівні 3% від оцінки вартості землі. Тобто лише 300 мільйонів гривень на рік, що менше 0,5% від бюджету столиці та трохи більше 1% від доходу, що отримують великі забудовники у столиці.