Десятки інвесторів двох ЖК під Києвом звернулися до прокуратури та поліції з заявою про злочин з боку забудовника

Інвестори ЖК Данія (ЖК Нова Данія) та ЖК Женева, що у Софіївській Борщагівці біля Києва, написали заяву до прокуратури та поліції з проханням відкрити кримінальне провадження за фактом дій забудовника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у розпорядженні якого є копії заяв, провадження просять відкрити за ст. 189 (вимагання), 190 (шахрайство), 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального Кодексу України. Також просять здійснити досудове розслідування та розшукати забудовника і власників земельних ділянок, які взяли на себе зобов’язання з побудови будинків.

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Звернення підписали 75 осіб шести будинків , які вклали кошти у будівництво житла в Софіївській Борщагівці в ЖК Данія та ЖК Женева. Загалом можуть бути постраждалими більше 500 людей і членів їхніх родин, а також особи, які в майбутньому вкладуть кошти у вже профінансовані іншими інвесторами квартири. Тільки за одним, найбільш висотним, будинком за адресою вул. Кошова 97/22 сума вкладених коштів може становити біля 7 мільйонів доларів.

Раніше повідомляли, що забудовник житлового комплексу "Данія", що у Софіївській Борщагівці під Києвом, не повертає інвесторам вкладені ними кошти.

Зобов’язання зі спорудження будинків в рамках житлового комплексу "Данія" за вказаними адресами взяла на себе як фізична особа Ірина Саченко. Кошти від інвесторів Саченко приймала через своїх довірених осіб, починаючи з 2017 року.

Станом на кінець 2021 року зобов’язання Саченко за жодним з об’єктів не виконано, будівництво заморожене. За вказаною у договорах адресою вона більше не проживає, про зміну місця проживання вона нікого з заявників не інформувала. Згідно з договором купівлі-продажу у разі невиконання зобов’язань Саченко зобов’язується повернути вкладені кошти протягом місяця. Однак заяви про повернення грошових коштів у відділі продажів відмовляються приймати, в добровільному порядку грошові кошти вказаною особою також не повернуто.

На даний час відділ продаж ЖК "Данія" приймає винятково заяви про дозвіл перепродажу квартир, на які укладені попередні договори. Таким чином, порушуючи попередній договір, вони схиляють інвесторів до написання заяв на дозвіл повторного продажу квартир, які наразі не побудовано або не завершено, не повертаючи при цьому коштів.

Окрім того, інвесторами виявлено, що в договорах вказані різні строки виконання Саченко своїх зобов’язань, тобто введення будинку в експлуатацію. На їхню думку, це свідчить про те, що Саченко, а також забудовник (фактичними забудовниками є її чоловік та син Олександр та Олексій Саченки) від початку не мали наміру зводити ці будинки та надавати інвесторам проплачені квартири.

Ці підозри підтверджує також остання вимога забудовника, яка нагадує будівельні афери та піраміди, які вже мали місце, зокрема в Одесі та Київській області. На сьогодні інвесторам в неофіційній формі вимагають здійснити доплати – за різними варіантами від 100 до 200$ за метр квадратний. При цьому, за словами інвесторів, на їхню вимогу їм не надають довіреність від Ірини Саченко, на основі якої вимагають доплати. Також не надано кошторисний розрахунок, затверджений план-графік добудови будинків та оновлену дозвільну документацію з ТУ підключення до мереж.

Також в неофіційній формі надходять погрози, що інвестори, які не здійснять доплати, після побудови будинку не отримають право власності. Це стосується навіть тих інвесторів, хто при укладенні договору вже вніс авансову суму в розмірі 100%. На якій підставі анонсовано виключення з переліку осіб, з ким буде укладено договори купівлі-продажу квартир, тих, хто не погодиться внести доплати.

Окрім того, оголошено про зміну назви житлового комплексу з "Данія" та "Нова Данія". Жодних документів, які би підтверджували таке перейменування не було продемонстровано. Також, є інформація про зміну нумерації квартир та секцій, що полегшить можливий повторний продаж квартир.

Підозри інвесторів ґрунтуються на тому, що вже були факти подвійних продажів одних і тих самих квартир, щодо чого були порушені кримінальні провадження. (На запит Цензор.НЕТ прокуратура підтвердила про кримінальні провадження за цими фактами).

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Вчора, 13 грудня, відбулася зустріч інвесторів із першим заступником сільського голови з забезпечення діяльності сільської ради Олександром Головком, оскільки відповідно до ст. 31 Закону "Про місцеве самоврядування" до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать зокрема організація роботи, пов’язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво.

Головко зазначив, що в даній ситуації бачить вихід у пошуку забудовника та організації зустрічі з ним окремо по кожному проблемному будинку. На пропозицію інвесторів стати медіатором у пошуку нового забудовника та передачі об’єкта йому у зв’язку з тим, що Олексій та Ірина Саченки не виходять на контакт, перший заступник голови відповів, що наразі цей варіант розглядати рано.

Ані голова Борщагівської об’єднаної територіальної громади Олесь Кудрик, ані профільні комісії Борщагівської сільради не відповіли на запит Цензор.НЕТ щодо їхніх дії в ситуації, що склалася. Надійшла відповідь від голови Постійної комісії з питань бюджету та капітального будівництва Павла Пальчевського, в якому він зазначає, що в межах своїх повноважень здійснить необхідні дії для недопущення порушення прав громадян.