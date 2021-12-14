Актор Великий про жарти "Кварталу" щодо Зеленського: Думаємо, де вколоти, але щоб не виглядало, що вирішили його жорстко мочити

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий вважає, що в будь-якого автора має бути самоцензура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "ГОРДОН".

Відповідаючи на запитання про самоцензуру у "Кварталі" в тому, що стосується жартів про президента Володимира Зеленського та його оточення, Великий зазначив, що актори не дозволяють собі жартувати і на деякі неполітичні теми.

"У будь-якого автора має бути самоцензура. Ти мусиш розуміти, що ти не маєш права жартувати на якісь теми. Я не жартую на тему смерті. Я не жартую на тему хвороб. Якщо жарт дуже смішний, я можу його розповісти на загальній читці, усі посміються і скажуть: "Обережно. Там прослуховування стоїть скрізь". Але, за великим рахунком, я навіть не приноситиму його, щоб не забирати ні свого, ні чужого часу на жарти, які не проходять моєї внутрішньої цензури", – сказав Великий.

Він пояснив, що "внутрішня цензура" щодо Зеленського в студії є тому, що всі ці люди працювали під його керівництвом і вони не будуть образливо про нього жартувати.

"Щоб ви розуміли, найчастіше, коли ми пишемо номери про Зеленського, які мені зрештою доводиться грати, ми сидимо й думаємо, де можна все-таки вколоти, щоб це не мало вигляд із мого боку, що я його вирішив жорстко мочити", – розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Актор "Кварталу 95" і кум Зеленського Пікалов: Із жартами над президентом у нас самоцензура

Актор зазначив, що жарти бувають, але не жорсткі, і це помітив, зокрема, український продюсер та співак Олексій Потапенко.

"Насправді іноді такі жарти з'являлися. У нас була "прожарка" Потапа. І він читав жарт: "Можна дивитися довго на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як "Квартал" намагається написати жорсткий жарт про президента". Тому ми намагаємося всіляко придумати, щоб це було смішно й сатирично, але писати жорстких речей я не буду", – наголосив Великий.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Секретарка Зеленського Маша казала, що йому навіть забороняли читати фейсбук, бо він дуже вразливий і болісно реагує на образи, - актор "Кварталу 95" Великий. ВIДЕО