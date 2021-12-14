Єрмак - агент впливу РФ, а не шпигун, - Луценко

Зеленський править по Пушкіну, а Єрмак організовує йому перемоги.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів колишній генпрокурор Юрій Луценко.

"Я не вважаю Єрмака шпигуном РФ; я вважаю його агентом впливу РФ, який, за випадковим збігом обставин 73% українських виборців, тоді відповідав за зовнішній курс, а зараз - за весь курс. Так, президент Зеленський править по Пушкіну: "царствуй лежа на боку". А пан Єрмак організовує йому перемоги - про що йому регулярно доповідає, і Зеленський в це вірить", - пояснив він.

Ексгенпрокурор підтримує думку розвідників ГУР, згідно з якою там ідеться не про крота, там ідеться про групу проросійськи налаштованих осіб.

"Я би додав: агентів впливу, вольно чи невольно. Агенти ж бувають свідомі чи несвідомі, які формують, що хоче Кремль від них. Тому все, що ми аналізували, це може бути закрито від президента Зеленського. Але це не його біда. Це його вина. Глава держави повинен зустрічатись не лише зі своїм керівником Офісу, але й з десятками людей кожного дня", - додав Луценко.

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Також він пояснив, чим відрізняється "кріт" від "агента впливу".

"Кріт – це шпигун; той, хто цілеспрямовано зливає інформацію. Пам’ятаєте у Володимира Гройсмана був перекладач, який зливав усе, що чув під час переговорів. І там немає претензії до Гройсмана, там претензія до СБУ, яка прозівала. Але це кріт, який зливав інформацію. В літературі їх називають шпигуном, агентом, резидентом. А в даному випадку є люди, які вважають, що треба домовлятись з росіянами; люди, які мають там багато знайомих, для яких ментально це зрозуміло. Дивіться, я розумію, як для Зеленського це виглядає: "Якщо Андрюха (як він каже) імєєт связі с фейсами, так значіт, договорімся". Така в них логіка кримінальних 90-х: якщо в тебе є знайомий у кримінальній групіровці, то дотремо. Не йдеться про те, що треба виставити позицію; що треба сформувати потенціал; треба сісти за стіл перегорів сильним. Ні, якщо є знайомі, значить, ми дотремо. От ця пацаняча логіка зараз править", - додав Луценко.

Інтерв'ю з ексгенпрокурором Юрієм Луценком для Цензор.НЕТ читайте тут.

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