"Економічний паспорт" українця призведе до зростання держборгу, - економіст

Ініціатива щодо введення економічного паспорта українців свідчить про те, що влада не розуміє принципів економіки, а також закладає підвалини для порушення конституційних прав українців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву економіста Бориса Кушнірука.

Так, зокрема, він розкритикував механізм, за яким гроші з так званого "Фонду добробуту майбутніх поколінь" будуть вкладатися у державні облігації. Адже таким чином держава замість того, аби забирати рентні платежі до державного бюджету та направляти їх на необхідні виплати, буде отримувати їх у формі кредитних зобов’язань, та сплачувати з них проценти.

На думку експерта, за 18 років влада сформує додатковий борг, який ляже на тих громадян України, які досягнуть 18 років. Крім того, сама система розподілу не є справедливою - адже виплати будуть надходити лише українцям, народженим з 2019 року. А всі, хто народилися раніше цього року, отримають лише додатковий борговий тягар.

"Ви кажете, що ми будемо це робити для тих, хто народився з 2019 року. А ті, хто народилися раніше - вони нічого не отримують? Вони отримають лише державний борг на собі, але при цьому їм не надійде ніяких коштів. Причому ті, хто отримають ці гроші у 18 років, скажуть "ОК, я забираю гроші і їду з цієї країни". А ті, хто залишаться - платитимуть їхні борги", - наголосив експерт.

Саме тому, на його переконання, ідею введення економічного паспорта українця слід відтермінувати - доти, доки в Україні не сформується профіцитний бюджет. Тільки тоді грошовий надлишок можна буде виводити у окремий фонд.

Як відомо, законопроект "Про економічний паспорт українця" (№ 6394 - 6397) вже внесений Верховної ради. Цей законопроєкт передбачає створення Фонду майбутніх поколінь (ФМП), учасниками якого стануть лише громадяни України, які народилися з 1.01.2019. Виплати, як прогнозується, вони отримають після 18 років, тобто не раніше, ніж з 2037 року. Кошти, акумульовані у Фонді, будуть вкладатися у ОВГЗ.