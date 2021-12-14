Опозиціонера Тіхановського засудили до 18 років колонії посиленого режиму в Білорусі
Про це повідомляє держагентство "БілТА", інформує Цензор.НЕТ.
"Блогера Сергія Тіхановського засуджено до 18 років колонії посиленого режиму. Гомельський обласний суд ухвалив вирок на виїзному засіданні в слідчому ізоляторі", - повідомляє білоруське держагентство.
Тіхановського звинуватили в тому, що він та його наближені особи тривалий час займалися підготовкою та організацією масових заворушень у Білорусі.
"Блогер через YouTube-канал та однойменний Telegram-канал відкрито закликав до насильства щодо представників влади та правоохоронців. Своїми висловлюваннями він розпалював ворожнечу та ворожнечу в суспільстві за ознаками соціальної приналежності", - стверджує "БілТА".
Відеоблогер Сергій Тіханівський планував реєструватися як кандидат у президенти на виборах 2020 року, але не зміг цього зробити, оскільки у відведені для цього терміни перебував у СІЗО. Натомість документи про реєстрацію ініціативної групи подала його дружина Світлана, зазначивши Сергія Тіхановського керівником своєї ініціативної групи.
Тіхановського затримали 29 травня 2020 року у Гродні на пікеті на підтримку висування кандидатом у президенти Світлани. Також було затримано декількох його соратників. На думку правоохоронців, "було організовано проведення незаконного громадського заходу, мітингу, під час якого вчинено групові дії, що грубо порушують громадський порядок і пов'язані з явною непокорою законним вимогам міліції".
Після відмови ЦВК зареєструвати ініціативну групу Сергія Тіхановського у виборах президента Білорусі у серпні 2020 року взяла участь його дружина Світлана Тіхановська. Переможцем на цих виборах влада оголосила Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала результатів виборів, вважаючи їх сфальшованими. Понад півроку в країні тривали масові акції протесту. Протестувальники вимагали відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів та проведення нових виборів. Останнім часом акції практично припинилися через їхнє жорстоке придушення білоруськими силовиками, тепер вони мають епізодичний і локальний характер.