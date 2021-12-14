СБУ ліквідувала найбільшу в Україні мережу із виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів. Щомісяця ділки "заробляли" понад 5 млн грн. ФОТОрепортаж

СБУ продовжує комплексні заходи щодо протидії системним загрозам у сфері охорони здоров’я громадян України. У ході слідчо-оперативних дій у Києві викрито ще одну схему незаконного одержання міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За гроші ділки пропонували оформити відповідні медичні документи без фактичного проведення щеплень.

Як свідчать попередні дані, "прибуток" зловмисників становив понад 5 млн грн щомісяця. Наразі це найбільша за кількістю виготовлених COVID-фальшивок мережа в Україні.

Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для реалізації схеми вони залучили декількох керівників медзакладів та 6 сімейних лікарів із різних регіонів країни.

За різні суми грошей вони вносили дані "клієнтів" до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг "Дія".

Для передачі "списків" на оформлення фіктивних документів організатори оборудки залучали посередників. Крім того, через них підтримували зв'язок та передавали гроші.

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За матеріалами СБУ, вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники кібердепартаменту СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.





Фото: сайт СБУ