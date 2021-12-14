Допуск іноземних військ на навчання до України: Рада ухвалила закон

Верховна Рада схвалила рішення Президента Володимира Зеленського щодо допуску підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", за відповідний закон №6359 проголосували 318 народних депутатів.

Так, у документі йдеться про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях з підготовки підрозділів збройних сил, багатонаціональному навчанні "Об'єднані зусилля - 2022", українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2022", українсько-британському навчанні "Козак Мейс - 2022", багатонаціональному навчанні "Світла лавина - 2022", українсько-польському навчанні "Сільвер Сейбер - 2022", українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2022", українсько-румунському навчанні "Ріверайн - 2022", багатонаціональному навчанні "Кленова арка - 2022" та багатонаціональному навчанні "Вікінг - 2022".

Фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням навчань на території України та поза її межами, у 2022 році становитиме 106 548, 33 тис. гривень (52 072,59 тис. гривень на території України).

Фінансування планується здійснити в межах асигнувань Міністерства оборони України на 2022 рік за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни".

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