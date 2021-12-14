Офіс президента публічно відхрестився від блокування виплат боргів "зеленим" інвесторам

Публікації у ЗМІ стверджували, що вказівку заблокувати виплату боргу за "зелену" енергію ухвалено в Офісі президента.







Керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що Офіс не має відношення до блокування виплати боргу виробникам зеленої енергії із коштів цільового кредиту від ЄС.

Про це йдеться у відповіді керівника Офісу Президента на запит адвокатського об'єднання "Василь Кісіль і партнери". "Ваш адвокатський запит щодо надання правової допомоги ДТЕК Ботієвська ВЕС, пов'язаній з діяльністю ДП "ГарПок" та АТ "Ощадбанк", розглянуто. Повідомляємо, що інформація, що запитується, не стосується повноважень Офісу президента України", – йдеться у відповіді на адвокатський запит.

Адвокатська компанія направила запит до Офісу президента після офіційних заяв уповноваженого представника ДП "Гарантований покупець" у Господарському суді Києва, що рішення про блокування платежів на адресу ДПЕК прийняте "на самому верху", вказуючи на Офіс президента України.

Також це підтверджували численні публікації у ЗМІ, які стверджували, що вказівку заблокувати виплату боргу за "зелену" енергію із коштів цільових єврооблігацій на адресу компанії ДТЕК ВДЕ ухвалено в Офісі президента України.

Як повідомлялося, у листопаді НЕК "Укренерго" за рахунок розміщення цільових "зелених" єврооблігацій залучила 825 млн євро у європейських інвесторів, включаючи ЄБРР.

13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами. 15 листопада виплати отримали усі компанії, крім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.

Компанія ініціювала кримінальний процес в Україні та Великобританії щодо посадових осіб ДП "Гарантований покупець" та уряду через втручання у процес розподілу цільового кредиту від ЄС.

ДТЕК ВДЕ офіційно повідомило керівництво ДП "Гарантований покупець" про кримінальний злочин, який він вчиняє.

За оцінками голови енергетичного напряму "Національної спілки юристів" Олександра Трохимця, дії керівництва ДП "Гарантований покупець" є прямим порушенням українського законодавства, що тягне за собою невідворотність кримінального покарання.