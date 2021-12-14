Гетманцев про оподаткування азартних ігор: Наразі система виписана безглуздо - хто хоче зайти на ринок "у білу", ліцензії поки не купували

Продаж ліцензій на ведення азартних ігор приніс до держбюджету з початку року 1,5 млрд грн за запланованих 7,4 млрд грн, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"1,5 млрд грн до бюджету надійшло від ліцензій. Ми (Верховна Рада. - Ред.) затягнули із законопроектом про її (сфери азартних ігор. - Ред.) оподаткування. Він теж наступного тижня запланований. Виходить, наразі ліцензії отримали всі ті, хто готовий працювати за будь-якого оподаткування, тобто ті, хто не мали наміру платити податок, наприклад, на виграш", – сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Вони цього не приховують, до речі. Хоча запитання, де податки за чинною системою, ми, звісно, їм поставимо", - додав він.

Одночасно голова профільного комітету очікує зростання податкових надходжень із 2023 року.

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"Хто хоче зайти на ринок "у білу", ліцензії не купували. Думаю, наступного тижня ухвалимо законопроект у другому читанні, і з нового року підуть надходження", - зазначив парламентарій.

"Так, наразі система безглуздо виписана. Ігрові автомати мають заплатити все, що вони отримали, а онлайн-казино – взагалі нічого. Тому ми цю систему змінюємо", – пояснив Данило Гетманцев.