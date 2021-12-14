Український національний центр розбудови миру розпочинає роботу відзавтра, - Верещук

Віцепрем’єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що Український національний центр розбудови миру розпочне роботу завтра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

"Вже з середи має запрацювати створений Міністерством Український національний центр розбудови миру. Зібрано безліч фактів порушень прав людини на Донбасі і в Криму. Тож центр діятиме, щоб повернути довіру і поновити справедливість - РФ має заплатити юридично, політично та фінансово за все те, що вона зробила з нашими громадянами та територіями. Заклад стане діалоговою платформою для відновлення миру. Наш девіз: через діалог - до довіри і миру", - наголосила міністерка.

Крім того, повідомляється, що на КПВВ у Станиці Луганській встановлять сучасний комплекс для обслуговування громадян.

Читайте: Мінреінтеграції запропонувало Кабміну підвищити стипендію до 6,5 тис. грн студентам з окупованих територій, - Верещук