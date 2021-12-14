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Український національний центр розбудови миру розпочинає роботу відзавтра, - Верещук

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Український національний центр розбудови миру розпочинає роботу відзавтра, - Верещук
Віцепрем’єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що Український національний центр розбудови миру розпочне роботу завтра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

"Вже з середи має запрацювати створений Міністерством Український національний центр розбудови миру. Зібрано безліч фактів порушень прав людини на Донбасі і в Криму. Тож центр діятиме, щоб повернути довіру і поновити справедливість - РФ має заплатити юридично, політично та фінансово за все те, що вона зробила з нашими громадянами та територіями. Заклад стане діалоговою платформою для відновлення миру. Наш девіз: через діалог - до довіри і миру", - наголосила міністерка.

Крім того, повідомляється, що на КПВВ у Станиці Луганській встановлять сучасний комплекс для обслуговування громадян.

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Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    Новое ярмо на шею госбюджета. Еще с полсотни долбо..бов будут просирать наши деньги. Скоро в стране останутся только пенсы и бюджетники.
  • user009
    Скорее сотня, и не одна, с неплохими окладами, премиями 600% за интенсивность, служебными машинками и т.д. Ну и каждый второй или ватник, или с паспортом рф, куда же без этого
  • Иван Иван 31509c93
    кормушка
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