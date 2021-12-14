Білоруський генерал Подлиньов координував мігрантів під час штурму кордону 16 листопада, - спецслужби Польщі
Про це під час пресконференції у вівторок у Варшаві заявив речник міністра-координатора польських спецслужб Ян Жарин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нам вдалося ідентифікувати людину, яка була присутньою під час штурму 16 листопада на польський кордон у пункті Кузниця-Брузги. Це заступник голови білоруських прикордонників генерал-майор Роман Подлиньов",- повідомив Жарин.
Як зауважив речник міністра-координатора спецслужб РП, на нього у той день звернули увагу польські силовики, оскільки його поведінка вказувала на те, що він там перебуває з метою спостереження і контролю.
"За моєю інформацією, Роман Подлиньов контролював і спостерігав за усією операцією, пов’язаною з використанням проти нас мігрантів", - підкреслив Жарин.
Він додав, що білоруські прикордонники беруть активну участь у пропагандистській війні проти Польщі, а роль Подлиньова в цих операціях проти РП є значною.
На його переконання, це ще раз демонструє, що ця гібридна операція режиму Лукашенка виходить далеко за рамки організації міграційного шляху.