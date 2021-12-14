Венеційська комісія підтримала рішення КС відкласти приведення до присяги 2 суддів, яких призначив Зеленський

Венеційська комісія підтримала рішення Конституційного Суду тимчасово не приводити до присяги двох суддів, призначених президентом України Володимиром Зеленським.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

Про своє рішення Венеційська комісія повідомила у Синопсисі (Короткому звіті) від 13 грудня 2021 року щодо підсумків 129-го пленарного засідання ВК, яке відбулося 10-11 грудня поточного року.

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

Президент Володимир Зеленський 26 листопада підписав укази про призначення двох суддів Конституційного суду за президентською квотою.

30 листопада Конституційний Суд прийняв ухвалу, що складання присяги суддями, призначеними президентом України Володимиром Зеленським, відбудеться після припинення повноважень або звільнення суддів, призначених у період з 2013 по 2018 роки.

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