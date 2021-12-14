Україна і Швеція підписали нову угоду в галузі оборони, - Резніков. ФОТО
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Україна і Швеція підписали нову угоду про співпрацю у галузі оборони.
Про це в твіттері повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна та Швеція продовжують співпрацю у сфері оборони! Сьогодні, на додаток до продуктивного діалогу, було підписано нову Угоду з міністром оборони Петером Гультквістом. Я дякую нашим друзям за всебічну підтримку та зміцнення двосторонніх відносин", - написав Резніков.