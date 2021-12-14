У Зеленського понад 70 працівників УДО в першому колі "лічки". Це залякана людина, - Луценко

Президента Володимира Зеленського постійно залякують загрозами його життю та родини голови держави.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповів колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, ще до обрання президентом дехто з політиків побачив у президент страх за своє життя "і з того часу Зеленський живе в атмосфері постійних сигналів про небезпеку його життю".

"Вже розповідали про ймовірність отруєння членів його родини, небезпеки проживання в його приватному булинку, небезпеки пересування.. Що вам казати – у нього понад 70 працівників УДО в першому колі "лічки", - розповів Луценко.

Ексгенпрокурор зазначив, що у Порошенка було в рази менше - чоловік 10-15.

"Але це мова про перше коло. На периметрі стоять інші – є ще розвідки, є ще передові групи. І такого ще не було ніколи. Я не кажу, що це погано і президента не треба охороняти. Ні, держава має оберігати – і для держави, що 10, що 70 осіб не така вже й розкіш. Питання в атмосфері, у якій він живе. І ми її бачили на цій пресконференції – це залякана людина з комплексом Наполеона", - сказав Луценко.

"Але оця інформація про небезпеку життю – це як наркотик, в ній постійно треба підіймати градус. В результаті від простих замахів до нього перейшли до замахів на нього, імені Васі Лаптєва. Ви ж знаєте, що це офіцер ФСБ, який нібито говорив з українськими відставними офіцерами. І цей "заколот" коментував цілий Байден. Тобто ця заляканість і утримання влади дуже впливає на політику президента Зеленського. І це ключове в цій історії", - наголосив політик.

Докладніше читайте в інтерв'ю Цензор.НЕТ з Юрієм Луценком.

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