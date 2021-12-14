Я пояснював Зеленському, що Цемах - "квиток Путіна в Гаагу", але президент вимагав його видати, - Луценко

Ексгенпрокурор Юрій Луценко розповів про кілька своїх суперечок з президентом щодо видачі Володимира Цемаха, який був причетний до встановлення "Бук", яким підірвали літак малайзійських авіаліній MH-17.

Про це Луценко розповів в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Я доповідаю президенту. Він мені каже: "мені в цьому списку треба Цемах". Кажу: "Володимир Олександрович, це неможливо. Цемах ще не дав покази і, головне – от вам листи від моїх колег з Голландії , для яких він ключовий свідок. Він – квиток Путіна в Гаагу, бо він розміщував ракету БУК збройних сил РФ. Не ополченців, не з воєнторга, а конкретного підрозділу росіян", - розповів Луценко.

"Ми ж їх вичислили по одній простій причині: ці придурки лаптєногі вистрілили, втекли, а двох солдат забули. І ці солдати дзвонять Цемаху: "Нас забыли". Той дзвонить уже туди і каже: "ви забули солдат". І він їх віз до кордону з Росією. Тобто Цемах ключовий свідок – він бачив, як заїжджав російський екіпаж Буку і як виїжджав. У нас він не дава покази, але мені прокурори казали, що він дуже боїться, що не попаде під обмін, то він зламається", - наголосив колишній генпрокурора.

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На той момент Цемах не дав показів, але міг би піти на співпрацю зі слідством, якби його не видали по обміну.

Втім президент вимагав видати Цемаха і викликав через це Луценка на Банкову.

"Кажу йому: "є ще один нюанс. Ви пам’ятаєте, що в Нідерландах нічим не завершився референдум по асоціації Україна-ЄС. Так от, якщо Нідерданди, ображені на те, що ми їм не довезли ключового свідка, під впливом російських ЗМІ ( а я нагадаю, що один з найбільших газових хабів Газпрому знаходиться теж там) розкрутить цю істерію, то в нас може полетіти ще й Асоціація з ЄС". І тут, як зараз, чую голос Єрмака: "Юрій Віталійович, та навіщо нам ця Європа, нам треба з росіянами домовлятись". Я ще памятаю, що був у нормальному настрої і кажу: "Ууууу, знайомі пісні, я таку штуку чув багато років при Януковичі". Так ми швиденько і розійшлися", - згадав Луценко.

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