Данілов наполягає на застосуванні бустерної дози вакцини в Україні: Без цього матимемо 15-20 лютого наступну хвилю коронавірусу
Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми наполягаємо на тому, що нам потрібно впроваджувати бустерну дозу, і починати потрібно з людей похилого віку, пропонувати людям, щоб вони втретє вакцинувалися. Якщо ми будемо до цього повільно ставитися, то можна спрогнозувати, що з 15-20 лютого ми матимемо початок наступної хвилі захворюваності", - заявив Данілов.
За його словами, необхідно збільшувати рівень вакцинацій до 300 тис. за добу.
"Якщо рівень вакцинування у нас буде на рівні 75-80% населення, ми можемо набагато простіше проходити захворюваність", - сказав він.
Він також додав, що до середини січня наступного року загроз, пов'язаних із захворюваністю від нового штаму СOVID-19, очікувати не варто.
"Ми від нього ("Омікрону". - Ред.) нікуди не підемо, тому що він уже є на наших кордонах... Ми вважаємо, що до 15-20 січня у нас не буде жодних загроз, які пов'язані із захворюваннями. Але йдеться про те, що людям потрібно вакцинуватися", - наголосив Данілов.