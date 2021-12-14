Данілов наполягає на застосуванні бустерної дози вакцини в Україні: Без цього матимемо 15-20 лютого наступну хвилю коронавірусу

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов прогнозує наступну хвилю захворюваності на COVID-19 на 15-20 лютого 2022 року у разі низького рівня вакцинації в Україні.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми наполягаємо на тому, що нам потрібно впроваджувати бустерну дозу, і починати потрібно з людей похилого віку, пропонувати людям, щоб вони втретє вакцинувалися. Якщо ми будемо до цього повільно ставитися, то можна спрогнозувати, що з 15-20 лютого ми матимемо початок наступної хвилі захворюваності", - заявив Данілов.

За його словами, необхідно збільшувати рівень вакцинацій до 300 тис. за добу.

"Якщо рівень вакцинування у нас буде на рівні 75-80% населення, ми можемо набагато простіше проходити захворюваність", - сказав він.

Він також додав, що до середини січня наступного року загроз, пов'язаних із захворюваністю від нового штаму СOVID-19, очікувати не варто.

"Ми від нього ("Омікрону". - Ред.) нікуди не підемо, тому що він уже є на наших кордонах... Ми вважаємо, що до 15-20 січня у нас не буде жодних загроз, які пов'язані із захворюваннями. Але йдеться про те, що людям потрібно вакцинуватися", - наголосив Данілов.

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