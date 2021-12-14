Вперше за часів Незалежності відновлено трасу Дніпро-Хутірське, - Дніпропетровська ОДА. ФОТО

На 30-кілометровому відрізку траси Дніпро-Хутірське завершено перший за часи незалежності України комплексний ремонт. Дорогу було відновлено в рамках програми "Велике будівництво".

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Більш ніж півтисячі кілометрів автошляхів Дніпропетровщини цьогоріч відремонтовані. І це не тільки траси державного значення, а й місцеві та комунальні дороги. Вперше за часів незалежності відбулося оновлення ділянки Дніпро-Хутірське", – заявив очільник області Валентин Резніченко.

Раніше на цій трасі проводився лише ямковий ремонт. За програми "Велике будівництво" стартувало відновлення ділянок від села Хутірське до Степового та від розв’язки з Донецьким шосе до села Степове. Там поклали тришарове асфальтобетонне покриття, нанесли розмітку холодним пластиком та встановили дорожні знаки.

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Всього за цей рік в області оновили 9 доріг територіального значення. Серед них ділянка автошляху від межі міста Кам’янське у напрямку села Шульгівка, а також траса Станція Верхньодніпровськ – Верхівцеве – Божедарівка. Загалом в області у 2021 році зведено та відремонтовано понад 430 км автошляхів державного значення.

Як раніше повідомлялося, в планах "Великого будівництва" до кінця 2024 року – відновити та побудувати 24 тис. км автодоріг по всій Україні.