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Богдан заявив про розпорядження Зеленського посадити його до в'язниці разом із Гордоном, Бутусовим, Шустером та Разумковим. ВIДЕО

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Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан повідомив, що президент України Володимир Зеленський дав команду Державному бюро розслідувань організувати його кримінальне переслідування, а також журналістів Дмитра Гордона, Юрія Бутусова, Савіка Шустера та політика Дмитра Разумкова.

Про це Богдан заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Поставлено завдання рити, посадити Богдана до в'язниці. Ну, там список довгий. Там усі: Бутусов, Савік Шустер, Діма Разумков та вся його група", – заявив Богдан.

Екскерівник ОП стверджує, що команду в.о. керівника ДБР Олексію Сухачову дав особисто президент Зеленський.

"Особисто, так, дає команду посадити. Товариш Сухачов - він зараз виконує обов'язки. А дуже хоче бути призначений постійно, надовго, щоб стабільно було. І той все бере під контроль, наради збираються. Отримує негласні слідчо-розшукові дії", – відповів Богдан на запитання, чи дає команди особисто президент Зеленський.

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Санкцію суду на проведення слідчих дій, за інформацією Богдана, видає суддя із міста Полтава, якого ДБР шантажує через звинувачення в отриманні хабара.

"У них є там, якийсь суддя у Полтавській області, у місті Полтаві. Його взяли на хабарі… Стандартна практика. Взяли на хабарі, підвісили. І він їм підписує, не читаючи", – заявив Богдан

Топ коментарі

  • Oljik
    Нічого він не посадить - ні льярд дерев ні журналістів. Посадить тільки лівер, бруньки і носоковтку.))
  • Oljik
    Гордона можна посадити на Пальчевського.
  • Anatoliy A 006b9dda
    Уникальная способность глупого человека-посраться со всеми. Буквально со всеми. Надеюсь топить его будут бывшие соратники активно помогая веслами с размаху
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