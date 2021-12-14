Познайомився із Зеленським у приймальні великого бізнесмена, адвокатом якого я був, - Богдан

Екскерівник Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що познайомився з майбутнім президентом Володимиром Зеленським у приймальні одного великого бізнесмена, у якого працював юристом.

Про це Богдан заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ.

"У приймальні одного великого бізнесмена", - відповів Богдан на запитання, де познайомився до Зеленських.

На уточнююче питання, чи це була прийомна олігарха Ігоря Коломойського, Богдан ухильно відповів, що "і так зрозуміло хто цей бізнесмен".

"Я не хочу... Ну як би взагалі зрозуміло, хто цей бізнесмен. Але це буде неправильно: називати імена. Тим більше, на той час я був його адвокатом, душоприказником", - заявив Богдан.

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Зазначимо, що Андрій Богдан відомий як адвокат Ігоря Коломойського. Це публічно підтверджував як сам Богдан, так і олігарх Коломойський.