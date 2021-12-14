Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно онкологу Кіндзельському, який лікував ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно) лікареві-онкологу, радіологові Леоніду Кіндзельському.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Завдяки цьому видатному лікарю та науковцю було врятовано багатьох ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема тих, які отримали смертельну дозу опромінення. Його дуже добре знають чорнобильці, але не дуже добре про нього знають українці", – зазначив Зеленський.

Леонід Кіндзельський був головним радіологом МОЗ УРСР у 1978-1986 роках та брав активну участь у лікуванні потерпілих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

З групи пожежників, які першими прибули до місця катастрофи на ЧАЕС та отримали особливо велику дозу опромінення, 13 ліквідаторів було відправлено на лікування до Москви, а 11 пацієнтів – у Київський інститут радіології та онкології до Леоніда Кіндзельського. У результаті в групі Леоніда Кіндзельського вижили всі, а з другої групи – лише двоє. Загалом зі 115 осіб, яким було поставлено діагноз "гостра променева хвороба" і які пройшли через руки українського професора, померла лише одна людина.

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Кіндзельський пішов з життя 19 квітня 1999 року