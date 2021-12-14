Єрмак ніколи не говорить Зеленському "ні". Будь-яка маячня – "Давай, клас!", - Богдан

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан відповів на запитання, хто керує країною – президент Володимир Зеленський чи нинішній глава ОП Андрій Єрмак.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Богдана Дмитру Гордону.

Журналіст попросив Богдана прокоментувати свою думку, що Україною керує не Зеленський, а Єрмак.

"Мені здається, ні. Це симбіоз двох людей, і Володимир Зеленський у ньому превалює. Єрмак ніколи йому не говорить "ні". Будь-яка маячня, будь-яка сюжетна лінія – "Давай, клас!" Гей, хлопці, заходьте, президент ідею дав. Але це ж так не працювало, не працює і не працюватиме", – сказав ексглава ОП.

На запитання, чим Єрмак "узяв Зеленського", Богдан сказав, що не хоче занурюватися в цей бруд.



"У них стара історія, вони одне одного знають років 8–10. Що вони там робили – це їхня історія. Нехай вони своєю історією і живуть", – наголосив Богдан.

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