Якщо сьогодні профільний Комітет не порушить питання про тендерні умови, то харчування армії знову забезпечуватиме монополіст "Військсервіс волонтер", - Бобровська

Сьогоднішнє засідання профільного комітету парламенту є критично важливим для реформи харчування армії.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказала нардеп Соломія Бобровська ("Голос").

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"На Комітеті з питань безпеки та оборони будуть розглядати пункт про необоронні замовлення, зокрема харчування. Комітет погоджуватиме суму, а також я дуже сподіваюся на те, що порушать питання про тендерну документацію", - повідомила вона.

За її словами, Міноборони вже уклало так звані додаткові угоди на 3 місяці. Зокрема, з "Військсервіс волонтер", який покриває 80% країни по харчуванню в армії і, як вважають експерти, став монополістом через непрозоро пописані попередні тендерні умови.

"Це останній комітет цьогоріч. Але я переживаю, що якщо Комітет не порушить питання про тендерні умови, то вони знову будуть прописані таким чином, що "Військсервіс волонтер" знову отримає преференції для перемоги у конкурсі. Наприклад, пункт про те, що компанія-переможець повинна мати свої офіційні представництва в кожному обласному центрі. Наскільки я знаю, "Військсервіс волонтер" у цьому напрямі дуже активно працює, щоб зайти на торги з готовою мапою. Хоча насправді це не критично, тому що умовно Луцьк, Рівне чи Львів можуть розвозити харчі на кілька областей. "Собака заритий" не в цьому, а у вартості. "Військсервіс волонтер" ніколи не був найдешевшим. Минулого року тендерні умови міг виконати лише "Військсервіс волонтер", тому що сума обороту за попередній рік мала становити 3-4 мільярди, а через перемоги у попередніх торгах він міг це забезпечити.

Конкурсні умови необхідно покращити для того, щоб зробити ринок відкритим і не зводити їх під одну фірму. Тому що минулого разу інших кандидатів попросту вбили перевірками і судами. Більше того, усі депеші на решту фірм писали двоє депутатів з ОПЗЖ. Це люди, які були глибоко в темі щодо того, що коїться в Міноборони. Мало того, тендерний департамент Міноборони закрив очі на те, що не виконувалися рішення Антимонопольного комітету", - додала нардеп.

Нагадаємо, як писав Цензор.нет, ТОВ "Військсервіс-Волонтер" поточного року отримало 1,2 млрд грн на поставку продуктів в армію і всі 100% держпідрядів. Тоді в оборонному комітету ВР заявили, що це становить загрозу нацбезпеці. Комітет врахував, що cам постачальник поводився вкрай недобросовісно. Привозив у військові частини зіпсовані продукти, переморожені овочі, гнилі фрукти, м'ясо найнижчої якості тощо.





Відповідні фото зіпсованих продуктів публікувала Соломія Бобровська.





Також, в інтересах "Волонтера" колишнє керівництво МО оновлювало умови контрактів, зокрема, забороняло командирам ВЧ повертати постачальнику неякісну їжу, натомість дозволяло компанії не оновлювати стратегічні запаси харчування на фронті. Наприкінці жовтня екс-заступник міністра оборони Ігор Халімон отримав підозру ДБР, зокрема, за корупційні схеми з "Військсервіс-Волонтером".

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