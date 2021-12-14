Український воїн дістав кульове поранення в результаті російського обстрілу, - ОТУ "Схід"
1 9954
Сьогодні в результаті обстрілу позицій ЗСУ з боку збройних формувань Російської Федерації поранено українського воїна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав кульове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.