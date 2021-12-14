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Помічник генсека НАТО з розвідки Кеттлер відвідав командний пункті однієї з бригад ЗСУ в зоні ООС. ФОТО

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Помічник Генерального секретаря НАТО з розвідки – керівник Об’єднаного департаменту з розвідки та безпеки Міжнародного секретаріату НАТО Девід Кеттлер відвідав разом з командувачем операції Об’єднаних сил Олександром Павлюком командний пункті однієї з бригад ЗСУ в районі проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Помічник генсека НАТО з розвідки Кеттлер відвідав командний пункті однієї з бригад ЗСУ в зоні ООС 01

"У ході брифінгу, в якому також взяли участь представники сектора безпеки і оборони України, іноземним делегатам були представлені дані, що свідчать про порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться у повідомленні.

Помічник генсека НАТО з розвідки Кеттлер відвідав командний пункті однієї з бригад ЗСУ в зоні ООС 02

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Крім цього, були продемонстровані відеозаписи, які підтверджують застосування противником великокаліберної артилерії, лазерних комплексів протидії оптичним системам, ударних БПЛА та наслідки застосування цього озброєння.

Помічник генсека НАТО з розвідки Кеттлер відвідав командний пункті однієї з бригад ЗСУ в зоні ООС 03

По завершенню брифінгу учасникам зустрічі надали можливість побувати на передових позиціях в районі населеного пункту Широкине та на власні очі побачити зруйновану російським агресором цивільну інфраструктуру.

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Топ коментарі

  • alex lagun
  • Володимир Мик
    истерика на рашаТВ по этому поводу - "Проклятое НАТО инспектирует и координирует действия своих подчинённых - украинских фашистов на фронте"
  • alex lagun
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