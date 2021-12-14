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Головні новини 14 грудня: Росія не відводить війська, в Україні дорожчають продукти, алкоголь та бензин

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Головні новини 14 грудня: Росія не відводить війська, в Україні дорожчають продукти, алкоголь та бензин
Переговори Путіна та Байдена не призвели до зменшення чисельності військ РФ біля кордону, Богдан розкрив таємниці ОП, в Україні дорожчають продукти, бензин та алкоголь, тепер офіційно, - головні новини 14 грудня

Росія не відводить війська

"Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. Більш того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією", - розказав президент Зеленський.

На Донбасі окупанти тренуються приводити підрозділи військ РФ у вищий ступінь бойової готовності. Також сьогодні поранено захисника України.

Зеленський за час президентства програв 7 судів

І це лише за половину каденції! У двох випадках рішення вже є остаточним, в інших Велика Палата Верховного Суду розглядає апеляцію з боку Зеленського.

Ще одна "слуга народ" пішла до Разумкова

Народний депутат "Слуги народу" Любов Шпак приєдналася до міжфракційного об’єднання (МФО) "Розумна політика".

Інтерв’ю Луценко й Богдана

Обидва інтерв’ю цікаві, обидва розказали багато важливих речей. Луценко - про Цемаха, Чауса, Єрмака та 70 людей в охороні Зеленського.

Богдан - про розпорядження Зеленського посадити до в’язниці його та ще ряд людей, про прізвисько в.о. директора ДБР Сухачова та про те, як Єрмак підтримує "будь-яку маячню"президента.

Білоруського опозиціонера Тіхановського засудили до 18 років

Чоловік екскандидата на виборах президента у 2020 році Світлани Тіхановської, Сергій Тіхановський, має за вироком суду провести 18 років у колонії посиленого режиму. Його визнали винним в підготовці та організації масових заворушень.

Подорожчання продуктів

За даними Держстату, в країні подорожчали всі продукти тваринного походження, алкоголь, бензин та майже всі овочі.

Міністерка економіки Свириденко каже, що це - вплив світових цін.

Мережа підробки COVID-cертифікатів

СБУ ліквідувала найбільшу таку мережу. Щомісяця ділки "заробляли" на підробних свідоцтвах про вакцинацію понад 5 млн грн.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    А шо? Епоха дастатку від ЗЕ. Пацан сказав - пацан зробив.
  • Игорь Монахов
    Нормальный референдум должен начинаться с двух вопросов:
    1. Согласны ли вы, что Украина должна вернуть себе статус ядерной державы?
    2. Согласны ли вы, что все коллаборанты, олигархи, воры в законе, должны быть высланы из Украины в теплых товарных вагонах с колорадской ленточкой на лбу? (с)
  • Игорь Монахов
    Главный итог за сегодня это вот этот высер говорящей зеленой головы -
    "Данилов считает, что Украина может пойти на компромисс с рф, но его должен одобрить народ."
    ...ох и не нравится мне эта формулировка и тем более главы СНБО.. Может это и есть и их обещанный план "Б".. план "Бе" млять !!?? во сцуки !!! ох как не нравится мне все это...пздц.
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