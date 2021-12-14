Головні новини 14 грудня: Росія не відводить війська, в Україні дорожчають продукти, алкоголь та бензин
Росія не відводить війська
"Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. Більш того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією", - розказав президент Зеленський.
На Донбасі окупанти тренуються приводити підрозділи військ РФ у вищий ступінь бойової готовності. Також сьогодні поранено захисника України.
Зеленський за час президентства програв 7 судів
І це лише за половину каденції! У двох випадках рішення вже є остаточним, в інших Велика Палата Верховного Суду розглядає апеляцію з боку Зеленського.
Ще одна "слуга народ" пішла до Разумкова
Народний депутат "Слуги народу" Любов Шпак приєдналася до міжфракційного об’єднання (МФО) "Розумна політика".
Інтерв’ю Луценко й Богдана
Обидва інтерв’ю цікаві, обидва розказали багато важливих речей. Луценко - про Цемаха, Чауса, Єрмака та 70 людей в охороні Зеленського.
Богдан - про розпорядження Зеленського посадити до в’язниці його та ще ряд людей, про прізвисько в.о. директора ДБР Сухачова та про те, як Єрмак підтримує "будь-яку маячню"президента.
Білоруського опозиціонера Тіхановського засудили до 18 років
Чоловік екскандидата на виборах президента у 2020 році Світлани Тіхановської, Сергій Тіхановський, має за вироком суду провести 18 років у колонії посиленого режиму. Його визнали винним в підготовці та організації масових заворушень.
Подорожчання продуктів
За даними Держстату, в країні подорожчали всі продукти тваринного походження, алкоголь, бензин та майже всі овочі.
Міністерка економіки Свириденко каже, що це - вплив світових цін.
Мережа підробки COVID-cертифікатів
СБУ ліквідувала найбільшу таку мережу. Щомісяця ділки "заробляли" на підробних свідоцтвах про вакцинацію понад 5 млн грн.